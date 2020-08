‘Elite’, le riprese della quarta stagione sospese dopo un giorno dall’inizio: il motivo (Di giovedì 6 agosto 2020) A distanza di sole 24 ore dall’inizio delle riprese della quarta stagione di Elite, tutto è stato sospeso. Il motivo? Uno degli attori protagonisti della nota serie tv è risultato positivo al Coronavirus. A darne notizia è stato il sito spagnolo Formula Tv, dopo aver contattato Netflix, che avrebbe confermato quest’indiscrezione. Già l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 aveva posticipato l’inizio delle riprese e nelle scorse settimane vi avevamo raccontato sia chi erano gli attori che non avrebbero fatto parte di Elite 4, sia le new entry del cast. Tra dispiacere e contentezza per le novità, però, qualcosa è andato storto, nonostante gli attentissimi controlli e i colleghi di ... Leggi su isaechia

