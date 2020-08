Elite 4, riprese sospese dopo un giorno: uno degli attori positivo al Coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Appena un giorno dopo il ritorno sul set di Elite 4, le riprese sono state subito sospese. A darne notizia, come spiega Fanpage, è stato il sito spagnolo FormulaTv che riferisce anche il motivo dello stop. Uno degli attori del cast sarebbe infatti risultato positivo al Coronavirus, da qui la decisione di sospendere le riprese... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

