Elisabetta Gregoraci: super sexy in completo intimo (Di giovedì 6 agosto 2020) Su Instagram la conduttrice di “Battiti Live” Elisabetta Gregoraci ha mandato i fan in visibilio pubblicando un suo scatto in lingerie con trasparenze intriganti. Il settimanale “Chi” racconta della nuova e stretta amicizia tra la Gregoraci e “Lady Tata”, entrambe ex di uomini famosi come Flavio Briatore e Gigi D’Alessio. Elisabetta Gregoraci sempre più al top tra moda e social, dove è seguita da 1,2 milioni di follower. ElisabettaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

