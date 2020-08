Eleonora Pedron Instagram, strepitosa in costume ad Itaca: «Fabio Troiano fortunato assai…» (Di giovedì 6 agosto 2020) 1.836 post, 416mila follower, 782 profili seguiti: questi i numeri dell’account Instagram di Eleonora Pedron, showgirl, conduttrice ed ex modella, nota al grande pubblico soprattutto per aver vinto Miss Italia. La 38enne, molto attiva sui social, ha postato uno scatto che la mostra in costume ad Itaca, perla della Grecia conosciuta soprattutto per il personaggio di Ulisse, mitico eroe astuto protagonista dell’Odissea. Una vacanza all’insegna del sole, relax, ma anche della cultura per l’ex meteorina di Rete 4, che nella foto indossa un magnifico bikini. leggi anche l’articolo —> Natalia Paragoni Instagram, favolosa con solo un paio di jeans: «Incantevole. Che bambola» Eleonora Pedron ... Leggi su urbanpost

mibitaliano : ah! Eleonora Pedron, Melita Toniolo, Giulia Arena ??? Francamente le trovo Molto deprimenti. - GossipItalia3 : Eleonora Pedron Instagram, video in spiaggia a Myrtos: «Una sirena non è bella come te…» #gossipitalianews - GossipItalia3 : Eleonora Pedron Instagram in bikini fa impazzire, la posizione del “granchio” è hot: «Santo cielo…»… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Pedron «Una sirena non è bella come te», Eleonora Pedron favolosa: il video in spiaggia a Myrtos UrbanPost Eleonora Pedron Instagram, video in spiaggia a Myrtos: «Una sirena non è bella come te…»

Come si fa a restare indifferenti dinnanzi alla bellezza di Eleonora Pedron, splendida 38enne padovana per cui il tempo sembra aver fatto una piacevole eccezione. Fascino intramontabile, fisico statua ...

Tommy Vee, che fine ha fatto l’ex gieffino? Oggi ha 47 anni

Tommy Vee è uno dei tanti concorrenti che sono passati per la casa del Grande Fratello. Ma che cosa fa oggi, all’età di 47 anni? Sono tanti i concorrenti che sono passati per la casa del ‘Grande Frate ...

Come si fa a restare indifferenti dinnanzi alla bellezza di Eleonora Pedron, splendida 38enne padovana per cui il tempo sembra aver fatto una piacevole eccezione. Fascino intramontabile, fisico statua ...Tommy Vee è uno dei tanti concorrenti che sono passati per la casa del Grande Fratello. Ma che cosa fa oggi, all’età di 47 anni? Sono tanti i concorrenti che sono passati per la casa del ‘Grande Frate ...