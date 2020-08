Eleonora Boi si rilassa in piscina: lato B da capogiro – Foto (Di giovedì 6 agosto 2020) Eleonora Boi continua la sua vacanza estiva. Su Instagram si mostra in bikini mentre si rilassa in piscina. lato B incantevole Eleonora Boi si sta rilassando e godendo le vacanze in questo inizio d’agosto decisamente torrido. La bella sarda ha scelto un villaggio e la piscina dello stesso per refrigerarsi dal caldo che sta colpendo la penisola ed aggiorna costantemente i suoi fan attraverso Instagram. Nell’ultimo scatto postato sul noto social network si mostra immersa fino al ventre in piscina, inginocchiata per aumentare i centimetri di pelle sott’acqua. Indossa un mini bikini color fantasia decisamente striminzito sul posteriore che le lascia scoperto il lato B, pressocché perfetto. Capelli sciolti fino alla ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Eleonora Boi incanta i fan in costume: la foto hot su Instagram - #Eleonora #incanta #costume: #Instagram - AndreaInterNews : Curiosità: il brasiliano Rafael #Toloi (29 anni) è sposato con Eleonora, una donna sarda di 57 anni. Toi boi. #OptaSignorini #AtalantaInter - GreenMidnight1 : @Milanistifurios Me lo ricordo bene... Non sarà mai Henry, ma farlo passare per uno che al posto dei piedi ha due r… - notrealsebaros : RT @matteo_milan91: @3pverter @valerioj000 @notrealsebaros Ma ora tu puoi SERIAMENTE credere che abbia rifiutato Eleonora Boi hahah ma poi… - matteo_milan91 : @3pverter @valerioj000 @notrealsebaros Ma ora tu puoi SERIAMENTE credere che abbia rifiutato Eleonora Boi hahah ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Boi Eleonora Boi si rilassa in piscina: lato B da capogiro – Foto BlogLive.it FOTO ZOOM - Elenora Boi, piscinando...

Tuffo in piscina per la giornalista Eleonora Boi, che per l'occasione, crea un nuovo verbo "piscinando". Ecco la foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Eleonora Boi incanta i fan in costume: la foto hot su Instagram

Eleonora Boi, compagna di Danilo Gallinari, incanta i propri fan su Instagram pubblicando nuove foto in costume. La bellissima giornalista in questi giorni si sta godendo il mare della Sardegna, come ...

Tuffo in piscina per la giornalista Eleonora Boi, che per l'occasione, crea un nuovo verbo "piscinando". Ecco la foto pubblicata sul suo profilo Instagram.Eleonora Boi, compagna di Danilo Gallinari, incanta i propri fan su Instagram pubblicando nuove foto in costume. La bellissima giornalista in questi giorni si sta godendo il mare della Sardegna, come ...