Ecco il tesoro di Italia 90: 50 lingotti d’oro scoperti in una Banca a Marino (RM) (Di giovedì 6 agosto 2020) Un vero e proprio tesoro rimasto “sepolto” per 30 anni oggi riaffiora alla luce. Si tratta di quello dei mondiali di Italia ’90: cinquanta lingotti d’oro del peso di 25 grammi, ognuno personalizzato con uno dei protagonisti delle “Notti Magiche”, e poi incredibilmente dimenticato negli archivi di una Banca. I lingotti, che vantano un grado di purezza di 750 mm, si trovavano in una cassetta di sicurezza della Banca di credito cooperativo dei Colli Albani. A scoprirli il sindaco di Marino, Comune dei Castelli Romani, il pentastellato Carlo Colizza. Che cos’è il tesoro di Italia 90: i lingotti di Baggio, Schillaci, Giannini. Quanto valgono e a chi andranno “Davvero ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ecco il tesoro di Italia 90: 50 lingotti d’oro scoperti in una Banca a Marino (RM) - FrancesMRomano : RT @repubblica: Il tesoro ritrovato dopo 30 anni, ecco l'oro dimenticato di Italia '90 [aggiornamento delle 12:17] - l34190487 : @caledoniax2 Ecco x colpa tua il caldo e triplicato tipo.. ???? guardandoti ora mi trovo al inferno?? azzarola tesoro… - ANNA62348499 : @CiroFire @Maria70221974 Ecco ?? sei un tesoro ????grazieeeee - Moonisbreaking_ : @emmastylestpwk Tesoro ci sono riuscita! Ecco il prologo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco tesoro Il tesoro ritrovato dopo 30 anni, ecco l'oro dimenticato di Italia '90 la Repubblica Corrado Pani, ex compagno Mina/ Un rapporto che fece scandalo negli anni ’60

La storia d’amore fra Corrado Pani e Mina è stata più che intensa. Soprattutto alla luce di un’Italia anni sessanta poco incline ad accettare un rapporto clandestino come il loro. All’epoca l’attore e ...

Il tesoro ritrovato dopo 30 anni, ecco l'oro dimenticato di Italia '90

ROMA - Un tesoro dimenticato per 30 anni. Adesso torna alla luce a Marino 'l'oro dei Mondiali', ovvero cinquanta lingottini del prezioso metallo realizzati dal Comune per omaggiare la mitica Nazionale ...

La storia d’amore fra Corrado Pani e Mina è stata più che intensa. Soprattutto alla luce di un’Italia anni sessanta poco incline ad accettare un rapporto clandestino come il loro. All’epoca l’attore e ...ROMA - Un tesoro dimenticato per 30 anni. Adesso torna alla luce a Marino 'l'oro dei Mondiali', ovvero cinquanta lingottini del prezioso metallo realizzati dal Comune per omaggiare la mitica Nazionale ...