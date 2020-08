“Ecco cosa mi aspetto da Friedkin, qui non si viene per fare i turisti”: le reazioni dopo la cessione della Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) cessione Roma – La notizia era ormai nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Roma ha comunicato il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin. Si è conclusa un’era che non ha portato grosse soddisfazioni, anzi più dolori che gioie. I risultati in campo non sono stati all’altezza, ma soprattutto la causa dell’addio è stata la rottura con la piazza. Un modo di comunicare che non è mai andato giù ai tifosi, delle scelte dal punto di vista tecnico che hanno fatto infuriare i tifosi: i casi più eclatanti quelli di De Rossi e Totti. Pallotta lascia da perdente dal punto di vista sportivo e manageriale, adesso Friedkin dovrà in primo luogo riportare entusiasmo. La testa ... Leggi su calcioweb.eu

