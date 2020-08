Eboli, due nuovi serbatoi per dire basta alla carenza di acqua (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Approvazione definitiva della Giunta comunale di Eboli, al progetto esecutivo per due nuovi serbatoi a Madonna del Carmine e San Donato. L’opera sarà realizzata attraverso un cofinanziamento tra Comune ed Asis per circa 640mila euro, con assegnazione dei lavori a carico della società che gestisce il servizio idrico. Il progetto esecutivo è stato depositato direttamente dall’ASIS. Un passaggio fondamentale, perché adesso ci sono tutte le condizioni per andare alla gara di affidamento dei lavori che significa nuovi servizi per molte famiglie Ebolitane. “Si tratta di un’opera strategica, che metterà fine al disagio di tante famiglie che ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Eboli due Eboli, due nuovi serbatoi per dire basta alla carenza di acqua anteprima24.it Coronavirus in Campania, positivo un bambino di appena 2 anni

È risultato positivo al coronavirus il figlio di due anni della donna risultata gia affetta da Coronavirus a Battipaglia. La donna è impiegata in una azienda agricola di ortofrutta. A darne notizia l’ ...

Vasto incendio a Polla, brucia un impianto di stoccaggio dei rifiuti

Fiamme nella notte a Polla, nel Salernitano, dove ha bruciato un impianto di stoccaggio dei rifiuti. Per domare il rogo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore ...

