Dzeko affranto a Sky: “Mai in partita e mai pericolosi, ci hanno mangiato!” (Di giovedì 6 agosto 2020) Analisi durissima di Edin Dzeko, attaccante della Roma, dopo il ko per 2-0 contro il Siviglia a Sky Sport. "Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Roma, Dzeko durissimo: 'Deluso da tutto! 90' minuti di gioco da dietro e zero tiri...' -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko affranto Roma, Dzeko durissimo: "Deluso da tutto! 90' minuti di gioco da dietro e zero tiri..." Tutto Napoli