Dybala, ottimismo in casa Juve per la presenza della Joya contro il Lione (Di giovedì 6 agosto 2020) Paulo Dybala potrebbe farcela per Juve Lione. Ci sono discrete possibilità che il numero 10 bianconero parta titolare Un mezzo sorriso in casa Juve. Nella giornata di ieri Paulo Dybala ha svolto una parte di lavoro personalizzato e un’altra insieme al gruppo. Le risposte dell’argentino alle terapie sono state buone e la sua condizione migliora giorno dopo giorno: sarà sicuramente convocato per il match contro il Lione. Come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sono addirittura possibilità che possa partire titolare, ma ovviamente la parola d’ordine è “prudenza”. La decisione verrà presa probabilmente dopo il test di oggi, che sarà decisivo per le sorti ... Leggi su calcionews24

