Doppia preferenza, la stramba teoria di Calderoli: «Danneggia le donne perché il maschio è infedele» – Il Video (Di giovedì 6 agosto 2020) In collegi elettorali piccoli «la Doppia preferenza di genere Danneggia il sesso femminile». Il senatore leghista Roberto Calderoli, intervenendo oggi in Senato durante la discussione generale sul dl per la Doppia preferenza in Puglia, ha iniziato così a illustrare la sua teoria, che vede le donne svantaggiate proprio dal provvedimento. Questo perché, ha proseguito Calderoli, «normalmente il maschio è maggiormente infedele della femmina». «Il maschio – si è spiegato meglio il senatore del Carroccio – solitamente si accoppia con quattro o cinque rappresentanti del gentil sesso, cosa che la donna solitamente non fa. ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : “Il maschio è infedele, si accoppia con 4-5 donne e incassa il loro voto”, in Aula l’assurda teoria di Calderoli co… - TeresaBellanova : Con l'approvazione del Senato, la prefetta di Bari Antonia Bellomo ottiene il via libera dal Parlamento per introdu… - pietroraffa : #Calderoli:'La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè il maschio è più infedele. L'uomo si… - ivandoretto : RT @fattoquotidiano: “Il maschio è infedele, si accoppia con 4-5 donne e incassa il loro voto”, in Aula l’assurda teoria di Calderoli contr… - EzioMorassutti : RT @elenabonetti: Il Senato ha approvato il dl sulla doppia preferenza in #Puglia per garantire la parità di genere nelle consultazioni ele… -