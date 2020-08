Donald Trump: “Bambini quasi immuni al coronavirus”, Twitter lo blocca e rimuove il post (Di giovedì 6 agosto 2020) Fa scalpore quanto detto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che in una campagna per la riapertura delle scuole dopo l’emergenza coronavirus, ha affermato come i bambini siano quasi del tutto immuni al Covid-19. A questo proposito, Twitter si è unito a Facebook nella lotta contro la disinformazione portata dall’inquilino della Casa Bianca e ha bloccato temporaneamente l’account collegato a Trump, fino a quando non ha poi rimosso un post con lo stesso video incriminato. Leggi su sportface

HuffPostItalia : Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid - fmusolino : Donald Trump e la deriva fascista nell’America scossa dalla violenza, dalle proteste contro la polizia e le statue… - Linkiesta : Looking for a leader 2020, ecco la canzone che #NeilYoung ha riscritto per sconfiggere Donald #Trump alle elezioni… - pocketcrowl : RT @perchetendenza: 'Facebook e Twitter': Perché hanno rispettivamente rimosso un post della pagina di Donald Trump in cui si affermava che… - luanaima : RT @perchetendenza: 'Facebook e Twitter': Perché hanno rispettivamente rimosso un post della pagina di Donald Trump in cui si affermava che… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump bloccato su Facebook e Twitter: fake news sul Covid L'HuffPost Il Segretario della Salute USA sarà in visita a Taiwan

La bandiera degli Stati Uniti e di Taiwan. Alex Azar, il Segretario della Salute USA, ha riferito che guiderà una delegazione a Taiwan. E’ la prima volta dopo decenni che gli USA conducono una visita ...

Arrestati i funzionari del porto di Beirut, 135 morti, 5 mila feriti, un centinaio di dispersi

La Croce Rossa stima quasi 5.000 feriti, ospedali in ginocchio. Coinvolto anche un militare italiano, ma sta bene. Una saldatura avrebbe innescato la deflagrazione di 2.700 tonnellate di nitrato di am ...

La bandiera degli Stati Uniti e di Taiwan. Alex Azar, il Segretario della Salute USA, ha riferito che guiderà una delegazione a Taiwan. E’ la prima volta dopo decenni che gli USA conducono una visita ...La Croce Rossa stima quasi 5.000 feriti, ospedali in ginocchio. Coinvolto anche un militare italiano, ma sta bene. Una saldatura avrebbe innescato la deflagrazione di 2.700 tonnellate di nitrato di am ...