Dogtooth di Yorgos Lanthimos nei cinema dal 27 agosto, il trailer italiano (Di giovedì 6 agosto 2020) Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva finalmente nei cinema italiani a partire dal 27 agosto, ecco il trailer della pellicola greca. Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva nei cinema italiani dal 27 agosto, introdotto dal trailer italiano. Tra le opere di esordio del regista greco, candidato all'Oscar come Miglior Film Straniero e premiato a Cannes nella sezione Un certain regard, Dogtooth è una prova di grande cinema ancora inedita in Italia, incredibilmente attuale nei temi e contemporanea nella visione. Questa la sinossi di Dogtooth: Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa ... Leggi su movieplayer

luckyredfilm : RT @mymovies: Dogtooth, il film di Yorgos Lanthimos da giovedì 27 agosto al cinema #Dogtooth @luckyredfilm - mymovies : Dogtooth, il film di Yorgos Lanthimos da giovedì 27 agosto al cinema #Dogtooth @luckyredfilm -

Ultime Notizie dalla rete : Dogtooth Yorgos Dogtooth di Yorgos Lanthimos nei cinema dal 27 agosto, il trailer italiano Movieplayer.it Dogtooth di Yorgos Lanthimos nei cinema dal 27 agosto, il trailer italiano

Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva finalmente nei cinema italiani a partire dal 27 agosto, ecco il trailer della pellicola greca. Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva nei cinema italiani dal 27 agosto ...

Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva finalmente nei cinema italiani a partire dal 27 agosto, ecco il trailer della pellicola greca. Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva nei cinema italiani dal 27 agosto ...