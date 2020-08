Dl agosto: Meloni, ‘blocco licenziamenti solo con cassa integrazione’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Come sempre parliamo di indiscrezioni perchè i testi non esistono. Essendo noi di Fratelli d’Italia persone serie ci piace parlare di testi. La cosa che abbiamo sempre sostenuto è che è giusto bloccare i licenziamenti unicamente se il blocco dei licenziamenti corrisponde senza limitazioni al pagamento della cassa integrazione”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fdi, durante un’iniziativa ad Ostia. L'articolo Dl agosto: Meloni, ‘blocco licenziamenti solo con cassa integrazione’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Dl agosto: Meloni, 'blocco licenziamenti solo con cassa integrazione'... - GilliFab : ???? ACCADDE OGGI ???? Non solo bomba atomica: il 6 agosto 1978 muore Giovanni Battista Montini, 262° Papa della Chies… - alex50va : - infoitinterno : Sondaggi politici al 6 agosto, devastante crollo di Salvini, trionfo della Meloni - zizionice : RT @tempoweb: Per Berlino l'emergenza a Roma è finita. E quindi ci 'restituiscono' i profughi #immigrazione #giorgiameloni #caos #quaranten… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto Meloni

Metro

Giovedì 6 agosto 2020, alle ore 18, Fratelli d’Italia inaugura il circolo di Fara in Sabina alla presenza del coordinatore regionale del Lazio, l’On. Paolo Trancassini e del coordinatore provinciale D ...Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Come sempre parliamo di indiscrezioni perchè i testi non esistono. Essendo noi di Fratelli d'Italia persone serie ci piace parlare di testi. La cosa che abbiamo sempre sost ...