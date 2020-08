Disney: Tom Hanks interpreterà il ruolo di Geppetto nel film Pinocchio (Di giovedì 6 agosto 2020) Da mesi ormai sono in corso le trattative tra la società d’animazione Disney e l’attore Tom Hanks per il film live di Pinocchio di Collodi. Il divo hollywoodiano dovrebbe interpretare il ruolo di Geppetto, lo stesso attore avrebbe mostrato interesse per il film d’animazione del 1940 e in particolare per il ruolo di Geppetto. Il cast ancora non è stato annunciato ufficialmente ma si saprà a breve. Nuovo film di Pinocchio diretto dal regista Robert Zemeckis Il nuovo live action Pinocchio sarà diretto dal regista Robert Zemeckis autore di film pluripremiati come Forrest Gump, Cast Away e Polar Express in cui ha diretto lo ... Leggi su quotidianpost

