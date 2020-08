Disney annuncia l'arrivo di Star, un nuovo servizio di tv in streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) A pochi mesi dal lancio internazionale di Disney+, che sta raccogliendo milioni di utenti in tutto il mondo grazie al traino di tantissime esclusive in arrivo ogni mese, il colosso hollywoodiano rilancia e annuncia l’arrivo di Star. Di cosa si tratta? Di un secondo servizio di tv in streaming che andrà ad affiancare il Plus e ospiterà i contenuti di 20th Century Studios, ABC, FX, Freeform e Searchlight in Europa. Insomma, Disney punta a monetizzare l’acquisizione della ex 20th Century Fox e continua nella propria strategia di espansione sul mercato online dove, evidentemente, vede il futuro del proprio business. Il Covid-19 ne ha dato un’ulteriore dimostrazione: la mancanza di uscite nei cinema di tutto il mondo nello ... Leggi su gqitalia

