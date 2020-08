Direttore Sportmediaset: "Il Barça non è il solito, il Napoli può fare la storia" (Di giovedì 6 agosto 2020) Alberto Brandi, Direttore di Sportmediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve crederci, può fare la storia. Leggi su tuttonapoli

Sport Mediaset

Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli