Diletta Leotta si scatena su Tik Tok: balletto con movenze da capogiro! (Di giovedì 6 agosto 2020) Diletta Leotta si scatena su Tik Tok con un balletto che lascia i follower a bocca aperta con le sue movenze! Diletta Leotta scatenata su Tik Tok. La giornalista e conduttrice sta trascorrendo le sue meritate vacanze nella sua Sicilia. Dopo le fatiche per il campionato prolungato dall’emergenza Coronavirus, si è rifugiata nella sua terra … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

zazoomblog : Diletta Leotta Daniele vola in Sardegna da lei: la conduttrice non vuole vederlo - #Diletta #Leotta #Daniele… - Hansel20159 : @LGWsport Ho dato l’OK a Diletta Leotta. Ora sono in attesa di una sua telefonata. - zazoomblog : Diletta Leotta ritorno di fiamma con Daniele Scardina? L’indiscrezione - #Diletta #Leotta #ritorno #fiamma… - zazoomblog : Diletta Leotta soccorsa in strada Piccole difficoltà in vacanza Video - #Diletta #Leotta #soccorsa #strada… - CusiniC : Diletta Leotta, sfida a racchettoni? Si piega in avanti e... da urlo: il lato B al suo meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta, lo scatto che fa sognare i fan - Sportmediaset Sport Mediaset Diletta Leotta, ritorno di fiamma con Daniele Scardina? L’indiscrezione

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è in un momento delicato, lo dichiarava la stessa presentatrice tv in un’intervista al settimanale Gente. Leotta ha provato a tutelare la privac ...

Ibrahimovic sullo yacht: lo svedese si allena anche in vacanza (un po’ per marketing)

In attesa che si compia il rinnovo con il Milan, dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia rossonera (20 presenze, 11 gol tra campionato e Coppa Italia), Ibrahimovic si sta godendo un po ...

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è in un momento delicato, lo dichiarava la stessa presentatrice tv in un’intervista al settimanale Gente. Leotta ha provato a tutelare la privac ...In attesa che si compia il rinnovo con il Milan, dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia rossonera (20 presenze, 11 gol tra campionato e Coppa Italia), Ibrahimovic si sta godendo un po ...