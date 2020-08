Diletta Leotta, ritorno di fiamma con Daniele Scardina? L’indiscrezione (Di giovedì 6 agosto 2020) La storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina è in un momento delicato, lo dichiarava la stessa presentatrice tv in un’intervista al settimanale Gente. Leotta ha provato a tutelare la privacy della love story con il pugile King Toretto. Secondo le cronache rosa al momento il rapporto ha subito una battuta d’arresto. Per questo Scardina, nelle ultime ore, sarebbe volato in Sardegna, dove si trova anche Diletta, per cercare di capire se è possibile ricucire lo strappo sentimentale oppure se non c’è più nulla da fare. A riferirlo è Giornalettismo che spiega che sull’isola la Leotta è presente da alcuni giorni, in compagnia di alcune amiche. Da giorni Diletta ... Leggi su tpi

infoitcultura : Diletta Leotta meravigliosa in costume: posa seducente e scollo profondissimo - infoitcultura : Diletta Leotta in spiaggia si dà ai racchettoni - infoitcultura : Diletta Leotta, imperdibile show con le amiche in bikini - infoitcultura : Diletta Leotta: King Toretto la tradiva? - Notiziedi_it : Diletta Leotta: addio a Scardina e quel feeling con Ibrahimovic… -