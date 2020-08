Diesel, aumento delle accise alle porte: ecco cosa cambia (Di giovedì 6 agosto 2020) L’obiettivo è allineare i prezzi delle accise Diesel a quelli della benzina attraverso un aumento delle prime. Escluso dai rincari il gasolio commerciale Fonte PixabayIl tanto amato ed economico Diesel sta per diventare un po’ più costoso. Il governo infatti sta seriamente ponderando l’ipotesi di rincarare il prezzo delle accise del gasolio. Al momento si attestano a 0,617 euro/libro. L’obiettivo è quello di parificarle alle accise previste per la benzina che sono di 0,7248 euro. Il ministero dell’Ambiente ha deciso di intervenire per quanto concerne i sussidi ambientali dannosi e a tal proposito è stato ideato un piano per livellare il ... Leggi su chenews

