Destini incrociati film stasera in tv 6 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Destini incrociati è il film stasera in tv giovedì 6 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Destini incrociati film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Random HeartsGENERE: DrammaticoANNO: 1999REGIstA: Sydney Pollackcast: Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Bonnie Hunt, Dennis Haysbert, Sydney Pollack, Richard Jenkins, Paul Guilfoyle, Susanna Thompson, Peter Coyote, Dylan Baker, Lynne ThigpenPAESE: USADURATA: 131 Minuti

Dutch Van Den Broeck è un sergente della polizia di Washington ed è assegnato al dipartimento Affari Interni. Un giorno iniziato come tutti gli altri Dutch riceve la notizia che un aereo è precipitato ...

