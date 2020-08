"Denuncio Conte e vengo insultata?". Lo sfogo rabbioso di Giorgia Meloni: "Deriva liberticida" (Di giovedì 6 agosto 2020) La modifica alla legge che regola il rinnovo dei vertici dei servizi segreti, introdotta in gran segreto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto Covid e poi smascherata, continua a far discutere. Durissime le parole di Giorgia Meloni ad Agorà su Rai 3. Parole che la leader di Fratelli d'Italia rilancia sui social, dove scrive: "Siamo in una situazione nella quale il governo decide nottetempo di modificare la legge sulla nomina dei capi dei servizi segreti e senza nemmeno dirlo alle opposizioni - premette -. Poi se dico che c'è una Deriva liberticida vengo insultata. Tutto normale?", s'interroga retorica. Un caso spinoso, sul quale il presunto avvocato del popolo potrebbe essere chiamato a riferire. Un caso che la Meloni cerca in tutti i modi ... Leggi su liberoquotidiano

Letargo6 : RT @dachepartestai: @Storace Io lo Denuncio...Abuso di Potere....Porto abusivo di D.P.C.M.....E tentato infarto sfiorato ..?????? Facce Ricchi… - dachepartestai : RT @dachepartestai: @Storace Io lo Denuncio...Abuso di Potere....Porto abusivo di D.P.C.M.....E tentato infarto sfiorato ..?????? Facce Ricchi… - Tametux75 : @KevinMoreschi @dydsix Ma scusa.... Dicendo così significa che è un matto.... Spalletti denunció in modo diverso le… - casjdean : La verità è esattamente l'opposto, per lo meno riportate notizie vere. Mamma mia ora vi giuro che chiamo in caserma… - dachepartestai : @Storace Io lo Denuncio...Abuso di Potere....Porto abusivo di D.P.C.M.....E tentato infarto sfiorato ..?????? Facce Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Denuncio Conte Coronavirus. Denuncia contro il governo Conte, Bill Gates e Burioni The Wam Servizi segreti, Giorgia Meloni: "Da Giuseppe Conte una deriva liberticida. Ma se lo dico vengo insultata"

La modifica alla legge che regola il rinnovo dei vertici dei servizi segreti, introdotta in gran segreto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto Covid e poi smascherata, continua a far discutere. Duriss ...

"Esplosioni come Hiroshima" a Beirut: 100 morti, 3.700 feriti e 1.500 dispersi | Trump: "Sembra un terribile attentato"

Prima l'incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio, poi la deflagrazione in un deposito contenente 2.750 tonnellate di materiali chimici esplosivi confiscati. Dichiarato lo stato di emergenza. Osp ...

La modifica alla legge che regola il rinnovo dei vertici dei servizi segreti, introdotta in gran segreto da Giuseppe Conte nell'ultimo decreto Covid e poi smascherata, continua a far discutere. Duriss ...Prima l'incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio, poi la deflagrazione in un deposito contenente 2.750 tonnellate di materiali chimici esplosivi confiscati. Dichiarato lo stato di emergenza. Osp ...