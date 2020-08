Dentista napoletano positivo, 76 tamponi su 91 negativi (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Negative ben 76 delle 91 persone sottoposte al tampone naso-faringeo in seguito alla segnalazione del caso del Dentista del Rione Traiano a Pozzuoli, comune in provincia di Napoli, risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana. E’ quanto rende noto il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, che ha tenuto costantemente informato della situazione il sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia e che ha tracciato il link epidemiologico dei contatti avuti dal medico. Delle 91 persone sottoposte al tampone naso-faringeo 76 sono risultate negative e 15 sono in attesa dell’ esito. L’amministrazione comunale fa sapere che rimane, come sempre, in contatto costante con l’Asl Napoli 2 Nord e l’Unita’ di Crisi della Regione Campania ... Leggi su anteprima24

Se da una parte ha avuto grande senso di responsabilità telefonando a tutti i suoi assistiti per portarli a conoscenza della sua positività, dall’altra ha scatenato il panico e la corsa al tampone. Do ...

Un dentista con studio a Pozzuoli (NA) è risultato positivo al Covid ed è subito panico nel grosso centro del napoletano, con l’allerta per il tampone ai suoi 100 clienti che nell’ultimo periodo sono ...

