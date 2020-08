Dentista contagiato a Pozzuoli, tamponi a 91 pazienti: 76 sono negativi (Di giovedì 6 agosto 2020) Novantuno persone sono state sottoposte al tampone naso-faringeo in seguito alla segnalazione del caso del Dentista del Rione Toiano a Pozzuoli ( Napoli) risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso... Leggi su ilmattino

Novantuno persone sono state sottoposte al tampone naso-faringeo in seguito alla segnalazione del caso del dentista del Rione Toiano a Pozzuoli ( Napoli) risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso not ...