Decreto agosto, Speranza: “Mezzo miliardo per recupero visite saltate durante l’emergenza. Poi faremo ripartire fiere e navi da crociera” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Nel prossimo Decreto del governo con le nuove misure contro gli effetti del coronavirus ci saranno risposte anche per la cura di altre patologie, in merito alle prestazioni sospese o rinviate, che hanno avuto un peso sulle liste di attesa ancor più insopportabile. Mezzo miliardo di euro perché il nostro sistema sanitario nazionale possa nei prossimi mesi recuperare visite, interventi e prestazioni diagnostiche non affrontate in queste settimane di Covid”. Ad anticiparlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di un’informativa al Senato. Parole con le quali il ministro ha incassato gli applausi dell’Aula, compresi quelli delle opposizioni, dato che anche Fratelli d’Italia aveva richiesto a Speranza di occuparsi della ... Leggi su ilfattoquotidiano

