Decreto Agosto, licenziamenti possibili solo dopo la cig. Fisco light per il Sud. Tasse sospese pagate in 2 anni. Oggi il Cdm (Di giovedì 6 agosto 2020) Nell’ultima bozza del testo il pagamento delle Tasse sospese in due anni (non più entro l’anno). Ulteriori 400 euro per il Reddito di emergenza Leggi su ilsole24ore

Mov5Stelle : I dipendenti sono un valore per gli imprenditori. Nessuno ha interesse a licenziare una risorsa e per questo con il… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. I verbali del Cts. Caos trasporti. I… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - GimCapital : #DecretoAgosto, oltre a numerosi incentivi per #lavoro e #occupazione (ex. bonus #turismo e #ristorazione), il… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #MASCHERINE fino al 31 agosto! Ecco #TUTTE le novità del nuovo #DECRETO del #GOVERNO #CONTE -