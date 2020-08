Decreto agosto 2020: bozza e quali sono i nuovi incentivi (Di giovedì 6 agosto 2020) Non si parlerà d’altro nei prossimi giorni: numerose le misure contenute nel Decreto agosto 2020 che il governo licenzierà a breve, diversi gli incentivi da erogare in diversi settori. La bozza del nuovo Decreto consta di 91 articoli, i cui punti chiave sono stati anticipati dall’Ansa. Per il vaglio si attende invece la prossima settimana. Andiamo a veder equali sono le principali novità che al momento trovano spazio nella bozza del Decreto agosto.Segui Termometro Politico su Google News Decreto agosto 2020: fondi a Regioni e Comuni e contributi alle imprese Tra le anticipazioni più ... Leggi su termometropolitico

