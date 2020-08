DayDreamer – le Ali del Sogno, anticipazioni venerdì 7 agosto: Mevkibe rischia di morire, operara d’urgenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Quarantatreesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir è giunto al suo ultimo appuntamento settimanale e vi farà ritorno solo il 17 agosto 2020. Infatti, Mediaset ha deciso di stoppare lo sceneggiato per due settimane in occasione del Ferragosto. Gli spoiler della puntata di venerdì rivelano che il progetto di Sanem verrà scartato, di conseguenza litigherà con Can. Quest’ultimo si recherà alla festa d’anniversario di matrimonio dei genitori della Aydin. Proprio lì Mevkibe rischierà di soffocare, quindi portata in ospedale sarà operata. Can e Sanem litigano Le ... Leggi su kontrokultura

