Daydreamer anticipazioni: CAN sarà arrestato, ecco perché (Di giovedì 6 agosto 2020) Fino a che punto può arrivare la sete di vendetta della “perfida” Aylin (Sevcan Yasar)? Lo imparerà a suo spese Can Divit (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: BELLITA e FELICIA muoiono nelle puntate spagnole!L’ex fidanzata di Emre (Birand Tunca) si accorderà infatti con l’italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) per fare in modo che il nostro protagonista finisca in prigione. Vediamo insieme come farà… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Fabbri azionista della Fikri Harika Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Fabbri accetterà di rilevare il 20% delle azioni della Fikri Harika quando Sanem (Demet Ozdemir) gli ... Leggi su tvsoap

