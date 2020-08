Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma: Pallotta ha firmato il contratto preliminare nella notte (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma cambia proprietario, ora si può dire davvero. James Pallotta ha firmato i documenti per il passaggio di proprietà e Dan Friedkin e si appresta a diventare il nuovo presidente del club ... Leggi su leggo

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - SkySport : Chi è Dan Friedkin, il magnate Usa che tratta la Roma - clikservernet : La Roma passa al magnate texano Dan Friedkin. Operazione da 591 milioni di euro, finisce l’era Pallotta - AntonioAltieri5 : RT @Fil_Biafora: La #ASRoma ha un nuovo proprietario: poco fa è stato firmato il contratto preliminare tra Dan #Friedkin e James #Pallotta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dan Friedkin

La Roma passa a Dan Friedkin. Nella notte il presidente della Roma, James Pallotta, ha sottoscritto l'accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo della società giallorossa al ...MILANO, 6 agosto (Reuters) - Il miliardario texano Dan Friedkin ha raggiunto l’accordo con l’azionista di maggioranza di AS Roma per rilevare il club capitolino per un importo di 591 milioni di euro e ...