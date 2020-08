Dan Friedkin acquista la Roma per 591 milioni (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo nove anni di gestione Pallotta, la Roma cambia proprietà e passa a Dan Friedkin. La trattativa, che durava da mesi, si è finalmente conclusa nella notte proprio a poche ore dal match di Europa League tra i giallorossi e il Siviglia. Il magnate texano verserà nelle casse del club 591 miloni, di cui 500 andranno al presidente giallorosso e ai suoi soci, mentre il resto servirà per la gestione corrente del club. Poi si penserà al mercato. L’ intenzione è ripartire da due simboli della squadra, Pellegrini e Zaniolo, e affidarsi alla competenza di un direttore sportivo. Il favorito è Nicolas Burdisso che dovrebbe sbarcare a nella capitale nelle prossime ore. Dan Friedkin: “Felice per la famiglia Roma” Attraverso una nota ufficiale emessa dal ... Leggi su sport.periodicodaily

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - SkySport : Roma, cessione a un passo: Dan Friedkin e Pallotta vicini alle firme del preliminare - angelomangiante : È Dan #Friedkin il nuovo proprietario della Roma. Finisce la gestione #Pallotta. Firmato l'accordo preliminare e g… - Primaonline : La proprietà della Roma passa a Dan Friedkin per 600 milioni di euro - Adnkronos : Chi è Dan #Friedkin, nuova guida dell'#AsRoma -