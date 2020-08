Dalla Spagna: saranno solo 380 tra dirigenti e giornalisti i presenti al Camp Nou (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo il giornale spagnolo Mundo Deportivo, saranno 380 i presenti al Camp Nou. tra questi dirigenti, staff tv, giornalisti, adetti alla sicurezza, personale Uefa. Foto: twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

