Daisy Coleman | si è suicidata la vittima di abusi narrati nel film su Netflix (Di giovedì 6 agosto 2020) La giovane Daisy Coleman, protagonista del film Audrie & Daisy su Netflix si è suicidata a causa della violenza sessuale che subì nel 2012. Non è mai facile raccontare storie incentrate su violenze sessuali agli amici o ai parenti più stretti, figuriamoci pubblicamente. Eppure, Daisy Coleman, era riuscita a prendere coraggio e a denunciare cosa … L'articolo Daisy Coleman si è suicidata la vittima di abusi narrati nel film su Netflix proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : Quando aveva 14 anni venne violentata da alcuni coetanei - repubblica : Si uccide Daisy Coleman, su Netflix ha raccontato gli abusi subiti in un documentario - Corriere : Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi in «Audrie & Daisy» - TweetNotizie : Si uccide Daisy Coleman, su Netflix ha raccontato gli abusi subiti in un documentario - Calab_Magnifica : Daisy Coleman aveva raccontato la sua storia su Netflix: oggi si è tolta la vita -