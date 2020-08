Da Zingaretti a Salvini, vacanze Made in Italy per i leader politici (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - vacanze Made in Italy per i leader politici e le alte cariche dello Stato: un po' per scelta, un po' per costrizione - leggi emergenza Covid - la Penisola è la meta prediletta da tutti, o quasi. Unica eccezione è Silvio Berlusconi che, tuttavia, rimarrà in famiglia: dalla sua villa in Sardegna, il Cavaliere si sposterà infatti in Provenza, nella casa della figlia Marina. Poi, l'ex premier sarà impegnato in prima persona - come promesso - nella campagna elettorale per le regionali, come anche il suo vice, Antonio Tajani, che trascorrerà qualche giorno nella sua Fiuggi. Zingaretti e Crimi in montagna Nicola Zingaretti ha scelto le Dolomiti per poi partecipare a diverse feste dell'Unità sparse ... Leggi su agi

fisco24_info : Da Zingaretti a Salvini, vacanze Made in Italy per i leader politici: AGI - Vacanze Made in Italy per i leader pol… - marcell42027530 : @6000sardine Dopo aver visto ragazzi e ragazze con la mano sul cuore o fare il segno di vittoria nei party e selfie… - zxuz53 : @Emilio49801588 Emilio risvegliati, come auspica il tuo profilo. Possibile avere tanta paura di confrontarsi insere… - fradefo : @bladistic Bravo ! È’ tutta colpa di Salvini , per fortuna abbiamo i 5 S e il pd (con Zingaretti facciamo l’aperiti… - mattucel : RT @ebreieisraele: #bergoglio alias #papafrancesco colpisce ancora, si al dicastero #migranti no a #padrino e #madrina e avalla Il #governo… -