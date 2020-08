Da simboli a introito: oggi i divari nel calcio si misurano (anche) guardando alle magliette. Perché e come le divise stanno cambiando (Di giovedì 6 agosto 2020) Una partita che si gioca non sui fili d’erba verde, ma fra quelli colorati di poliestere. Perché il futuro di molti club sembra essere cucito insieme a quello delle proprie magliette. Negli ultimi anni, infatti, le divise da gioco hanno subito un veloce processo di trasformazione. Non sono più soltanto il simbolo di una società, la rappresentazione intoccabile della sua storia, dei suoi colori e dei valori alla base di ciascun club. Le maglie sono diventate soprattutto delle fondamentali voci di bilancio, una fonte di entrate buona a tenere in piedi una rosa di primo livello o a garantire una campagna acquisti importante. Con il risultato, neanche troppo nascosto, di aumentare il divario fra grandi club e piccole realtà. Un messaggio che in Serie A è diventato ancora più ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ed è questa l’altra chiave della faccenda. Vendere maglie, vestiti e gadget in giro per il mondo vuol dire aumentare notevolmente i ricavi derivanti dal merchandising, rafforzare la propria brand iden ...

