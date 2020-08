Da sabato 8 al lunedì 10 la musica di Coreutica torna a San Vito dei Normanni (Di giovedì 6 agosto 2020) Da sabato 8 a lunedì 10 agosto 2020, il laboratorio urbano ExFadda di San Vito dei Normanni (Br) ospiterà per il sesto anno Coreutica, residenza artistica e creativa curata dalla Scuola di Pizzica di San Vito, progetto della World Music Academy. In ossequio alle disposizioni governative per la prevenzione e il contenimento dei contagi da COVID-19, l’edizione 2020 è stata completamente ripensata a livello concettuale dalle realtà organizzatrici che, facendo di necessità virtù, hanno dato vita a nuove opportunità formative e culturali, in un periodo in cui riprendere possesso dei luoghi diventa un’azione di resistenza culturale necessaria. Coreutica 2020 si concentrerà sulla realizzazione di approfondimenti specifici, in ... Leggi su laprimapagina

