Da Israele agli Usa: dove le scuole sono state aperte e subito richiuse per i troppi contagi (Di giovedì 6 agosto 2020) Il primo monito è arrivato già a maggio da Gerusalemme: scuole riaperte senza l’obbligo di mascherina, con l’aria condizionata e le aule affollate. Il risultato: più di 22mila studenti e insegnanti in quarantena e aule di nuovo chiuse. Ora le prime notizie di focolai nelle classi arrivano dagli Usa, dove alcuni Stati hanno deciso di ripartire e sono stati costretti subito alla retromarcia: è il caso di un istituto dell’Indiana, ma anche di una scuola superiore del Mississippi. Visto quanto successo, il Maryland ha scelto di fermare l’inizio dell’anno scolastico in presenza per le scuole private nella contea di Montgomery. Anche Barron Trump, il figlio minore del presidente che frequenta la scuola episcopale di ... Leggi su ilfattoquotidiano

altropensiero57 : RT @GabrieleAdinolf: Più o meno cinquant'anni fa il Libano era la Svizzera del Medio Oriente. Ciò non poteva andar bene a Israele, all'Ingh… - pippopecorino : RT @berttrauttman: @VanGengis Ha creato un clima di guerra permanente x giustificare le sue azioni ONU grazie agli USA non ha mai votato… - SalvatoreRecup1 : RT @GabrieleAdinolf: Più o meno cinquant'anni fa il Libano era la Svizzera del Medio Oriente. Ciò non poteva andar bene a Israele, all'Ingh… - Eretico_Vero : RT @GabrieleAdinolf: Più o meno cinquant'anni fa il Libano era la Svizzera del Medio Oriente. Ciò non poteva andar bene a Israele, all'Ingh… - pierino5861 : RT @GabrieleAdinolf: Più o meno cinquant'anni fa il Libano era la Svizzera del Medio Oriente. Ciò non poteva andar bene a Israele, all'Ingh… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele agli Attacco sul Golan e raid aerei, tensione tra Israele e Siria la Repubblica La tesi dell'incidente e il dubbio dell'attentato. Ma queste esplosioni sono la fine di Hezbollah

Beirut è una bella città di mare, e i libanesi un popolo affascinante, che avrebbe potuto avere un destino diverso, come unico Paese arabo davvero pluralista, se gli Hezbollah non lo avessero stretto ...

Beirut, 135 morti e 5mila feriti | Fonti: incendio doloso appiccato da un commando che poi voleva attribuirne la responsabilità ad Israele

Il ministro della salute libanese Hamad Hasan ha consigliato a chiunque possa di andare via da Beirut. La città è stata devastata da due potenti esplosioni che hanno causato quasi cento morti e 4.000 ...

Beirut è una bella città di mare, e i libanesi un popolo affascinante, che avrebbe potuto avere un destino diverso, come unico Paese arabo davvero pluralista, se gli Hezbollah non lo avessero stretto ...Il ministro della salute libanese Hamad Hasan ha consigliato a chiunque possa di andare via da Beirut. La città è stata devastata da due potenti esplosioni che hanno causato quasi cento morti e 4.000 ...