Da ‘Cashley Cole’ a Willian: tutti i giocatori che hanno vestito le maglie dei rivali (Di giovedì 6 agosto 2020) Il futuro di Willian è rimasto incerto fino all'ultimo. Il brasiliano arrivato al Chelsea nel 2013 ha lasciato il club dopo 330 presenze, 63 gol e 5 trofei, di cui uno conquistato con Maurizio Sarri in panchina. Il brasiliano sembrava vicino al ritorno in Patria, ma all'ultimo ha trovato una collocazione che non piacerà ai tifosi Blues.Willian PASSA ALL'ARSENALcaption id="attachment 962875" align="alignnone" width="300" Willian (Getty Images)/captionSecondo quanto confermato dalla totalità dei media inglesi, Willian giocherà con l'Arsenal per le prossime 3 stagioni. L'ex Shaktar ha firmato un contratto da 4 milioni e mezzo l'anno approdando ad una squadra che ha una forte rivalità con il Chelsea. Willian cambia dunque squadra e non città, ma non ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Da 'Cashley Cole' a Willian: tutti i giocatori che hanno vestito le maglie dei rivali - - RozziAFC : @GaryLineker @IanWright0 Cashley Cole uno - nurmawanrr : Modaroooooo Cashley Cole - KyranJones1 : Hahahahaha state of Cashley Cole -