Cuneo, bambino si lancia dal primo piano di casa: non è grave (Di giovedì 6 agosto 2020) Un bambino a Revello, in provincia di Cuneo, si è lanciato per gioco dal primo piano di casa: trasportato con l’elisoccorso all’ospedale A Revello, in provincia di Cuneo, poche ore fa un bambino di 5 anni ha scavalcato la ringhiera del balcone di casa propria, una villetta. Il gesto del piccolo è avvenuto mentre la … L'articolo Cuneo, bambino si lancia dal primo piano di casa: non è grave proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MaxCaramazza : Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. - - #picofthedayy #instagram #cuneo… - LaStampa : Alzi la mano chi da bambino non ha mai sognato di poter giocare un giorno in Champions League. -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo bambino Cuneo, bambino si lancia dal primo piano di casa: non è grave Inews24 Bimbo cade da un balcone a Revello, portato in ospedale con l’elisoccorso

Un bimbo è caduto da un balcone a Revello. Scattato l’allarme è stata mobilitata l’equipe medica del 118. Il bambino è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza in codice giallo.

Bimba di 6 anni trova una mascherina nella crocchetta di pollo di McDonald’s e rischia di soffocare

Una bambina inglese di 6 anni ha rischiato di soffocare dopo aver trovato una mascherina chirurgica blu in una crocchetta di pollo acquistata da McDonald’s. E' successo nel punto vendita del famoso fa ...

Un bimbo è caduto da un balcone a Revello. Scattato l’allarme è stata mobilitata l’equipe medica del 118. Il bambino è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza in codice giallo.Una bambina inglese di 6 anni ha rischiato di soffocare dopo aver trovato una mascherina chirurgica blu in una crocchetta di pollo acquistata da McDonald’s. E' successo nel punto vendita del famoso fa ...