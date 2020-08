Crollo delle esportazioni e calo dei turisti: ecco come il lockdown ha distrutto l’Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) Uno studio Prometeia-Legacoop sugli effetti della pandemia ha evidenziato come il lockdown ha colpito due assi della nostra economia: turismo ed export. Secondo uno studio elaborato da Prometeia e Area Studi Legacoop nel 2020 si registrerà una caduta delle esportazioni di merci in volume di oltre il 15%, mentre la spesa degli stranieri in Italia … L'articolo Crollo delle esportazioni e calo dei turisti: ecco come il lockdown ha distrutto l’Italia proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

ItalianAirForce : Un tricolore in segno di unità e rinascita quello lasciato dalla formazione delle @FrecceTricolori che oggi, a dist… - Agenzia_Ansa : Ponte di Genova, Mattarella incontra i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi. I familiari: 'Chi ha cau… - emergenzavvf : Il #pontesangiorgio è una rinascita per #Genova. Soprattutto #oggi i #vigilidelfuoco si sentono vicini e mandano il… - JOvincello95 : RT @AntonioSocci1: IL CROLLO DELLE OFFERTE DELL'8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA NEGLI ANNI DI PAPA BERGOGLIO. UN DATO INTERESSANTE E SIGNIFIC… - Domenic70913295 : RT @AntonioSocci1: IL CROLLO DELLE OFFERTE DELL'8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA NEGLI ANNI DI PAPA BERGOGLIO. UN DATO INTERESSANTE E SIGNIFIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo delle Crollo delle assunzioni nel mese di agosto, - 11,4%. Bort: «Grave incertezza per mancanza di liquidità la VOCE del TRENTINO Val Ferret, scatta evacuazione di 70 persone per allerta ghiacciaio

COURMAYEUR — È scattata alle prime ore del mattino l’evacuazione della parte bassa della val Ferret, sopra Courmayeur, minacciata dal crollo del ghiacciaio di Planpincieux (massiccio Monte Bianco). Si ...

Profondo rosso per il turismo, a luglio le presenze negli alberghi crollano del 51%

AGI - Non si riprende il Turismo: anche a luglio le presenze negli alberghi hanno fatto registrare un crollo vertiginoso del 51% ... una formulazione della norma sull'IMU, per tener conto delle ...

COURMAYEUR — È scattata alle prime ore del mattino l’evacuazione della parte bassa della val Ferret, sopra Courmayeur, minacciata dal crollo del ghiacciaio di Planpincieux (massiccio Monte Bianco). Si ...AGI - Non si riprende il Turismo: anche a luglio le presenze negli alberghi hanno fatto registrare un crollo vertiginoso del 51% ... una formulazione della norma sull'IMU, per tener conto delle ...