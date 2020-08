Cristiano Ronaldo carica la Juventus: «La Champions è tornata» (Di giovedì 6 agosto 2020) Cristiano Ronaldo ha scritto un messaggio in vista del match di Champions League contro il Lione: le parole del fuoriclasse della Juventus – FOTO Vigilia di Champions League in casa Juventus, con i bianconeri che affronteranno nella serata di domani il Lione, con la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale. Attraverso il suo profilo Instagram, Cristiano Ronaldo ha voluto caricare la squadra, scrivendo un messaggio motivazionale: «La competizione meravigliosa è tornata». View this post on Instagram The beautiful competition is back! 💪🏼 #UCL #finoallafine #forzajuve A post shared by Cristiano ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Scolari e la morte del padre di Cristiano Ronaldo: “Glielo dissi io. Ci fu grande commozione ma decise di giocare lo stesso” ItaSportPress Cristiano Ronaldo in clima Juventus-Lione: “La bellissima competizione è tornata”

“La bellissima competizione è tornata”. Con questa descrizione Cristiano Ronaldo dimostra di essere in clima partita in vista di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I b ...

Domani Juve-Lione, Cristiano Ronaldo scalpita già: "La competizione più bella è tornata"

"La bellissima competizione è tornata". Con questa descrizione Cristiano Ronaldo dimostra di essere in clima partita in vista di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I b ...