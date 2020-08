Cresce la rabbia dei libanesi traditi da tutti. Amnesty e HRW: "Indagine sia indipendente" (Di giovedì 6 agosto 2020) Si continua a scavare tra le macerie del Ground Zero di Beirut, dove sono ancora decine i dispersi. Il bilancio delle vittime è destinato a salire: nel pomeriggio sono 137 i morti accertati e circa 5.000 i feriti, ma all’appello mancano ancora molte – troppe – persone. L’esercito libanese ha preso il controllo dell’area portuale, nel primo giorno di uno stato d’emergenza che durerà per due settimane. Il governo ha riferito di aver formato un comitato investigativo per esaminare le cause dell’esplosione, che sembra essere stata provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate nel porto dal 2014. Ieri il governo ha annunciato che un numero non precisato di funzionari portuali di Beirut sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa di un’Indagine sull’esplosione. Il Consiglio ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Italia : A #Beirut si contano 137 morti e 5 mila feriti. Cresce la rabbia - Corriere : Famiglia afroamericana, con 4 figlie, in manette e sotto tiro degli agenti: il video che scuote gli Usa - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: A #Beirut si contano 137 morti e 5 mila feriti. Cresce la rabbia - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Cresce la rabbia dei libanesi traditi da tutti. Amnesty e HRW: 'Indagine sia indipendente' - HuffPostItalia : Cresce la rabbia dei libanesi traditi da tutti. Amnesty e HRW: 'Indagine sia indipendente' -