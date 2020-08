Covid, perché il Cts decretò il lockdown, quale era la situazione? Ecco i verbali di quei giorni (Di giovedì 6 agosto 2020) In quelle giornate interminabili di lockdown, quando Conte diede le chiavi del Paese in mano ai virologi, come e cosa animava internamente il Comitato Tecnico Scientifico (Cts)? E ancora: quanto, realmente e, soprattutto dove, il Covid-19 costituiva una minaccia tale da indurci a non uscire di casa? Un po’ come fossero gli ‘x-file’ secretati dalla Cia sull’esistenza degli alieni, e poi resi pubblici dopo anni di ‘insabbiamenti’, allo stesso modo il governo ha deciso di rendere pubblici i verbali delle riunioni del Cts, che sfociarono nel vari Dpcm (alcuni dei quali contestatissimi). Oltretutto, ed ora avremo finalmente modo di appurarlo, in quelle settimane girarono più voci secondo le quali, in realtà il lockdown sarebbe dovuto scattare solamente per alcune regioni del ... Leggi su italiasera

