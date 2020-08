Covid, Facebook rimuove post di Trump: "Afferma il falso" (Di giovedì 6 agosto 2020) Washington, 6 ago. (Adnkronos/dpa) - Facebook ha rimosso un post dalla pagina del presidente Usa Donald Trump, spiegando che conteneva Affermazioni ritenute fuorvianti sulla pandemia di coronavirus. Il post conteneva un estratto dell'intervista di Trump a Fox News, nella quale il presidente sosteneva che i giovani sono "quasi immuni" alla malattia. Affermazione non vera, sebbene i giovanissimi generalmente tendano ad avere conseguenze meno gravi, rispetto agli adulti. "Questo video contiene false Affermazioni sul fatto che una categoria di persone sia immune al Covid-19, il che è una violazione delle nostre politiche riguardo alla dannosa disinformazione sul Covid", ha Affermato un portavoce di ... Leggi su liberoquotidiano

nzingaretti : Parte #MaskLazio, la nuova campagna di comunicazione della @RegioneLazio promossa da giovanissimi attori italiani p… - Corriere : Facebook cancella post di Trump, «fa disinformazione su Covid» - Corriere : Facebook cancella post di Trump, «fa disinformazione su Covid» - TV7Benevento : Covid, Facebook rimuove post di Trump: 'Afferma il falso'... - FscoMer : The Donald, quel presidente brechtiano, ovverosia da tre soldi. Facebook rimuove un post in cui #Trump diffonde fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Facebook

Belinda è la più richiesta, ma ci sono anche Stella, Eva, Aurora, Petunia, Cirilla e Primula. In posa come nelle foto di un calendario ammiccano all’obiettivo in attesa di essere adottate. Singolari m ...Washington, 6 ago. (Adnkronos/dpa) - Facebook ha rimosso un post dalla pagina del presidente Usa Donald Trump, spiegando che conteneva affermazioni ritenute fuorvianti sulla pandemia di coronavirus. I ...