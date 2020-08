Covid-19, undici Regioni con indice Rt superiore a 1: c’è anche la Campania (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Cabina di Regia ha diramato questo pomeriggio il consueto report settimanale delle Regioni, relativo al periodo 27 luglio – 2 agosto 2020. Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra sempre più dei segnali che richiedono una particolare attenzione: l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni (periodo 20/7-2/8) è stata di 5.8 per 100 000 abitanti, in aumento rispetto al periodo 6/7-19/7. A livello nazionale, si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. L’aumento ... Leggi su anteprima24

Roma, 6 agosto 2020 - "Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell`infezione da Sars-Cov-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumen ...

ROMA — Siamo ancora lontani dai numeri spaventosi di altre Nazioni europee e del mondo ma non c'è niente da fare, i dati dell'ultimo monitoraggio sull'epidemia di Covid in Italia realizzato dal Minist ...

