Covid-19, Trump: “Bambini immuni”. I social lo bloccano – VIDEO (Di giovedì 6 agosto 2020) Covid-19, Trump ha sostenuto ancora una volta che i bambini siano praticamente immuni al Covid-19 e questo ha fatto scoppiare un’altra polemica. Ancora una volta la disinformazione e la cattiva gestione della comunicazione ha colpito il presidente degli Stati Uniti d’America. Donald Trump oggi ha tenuto una conferenza stampa ed ha affermato, di nuovo, che … L'articolo Covid-19, Trump: “Bambini immuni”. I social lo bloccano – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

