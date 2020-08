Covid-19: presentati oltre 4000 esposti-denuncia contro il Governo, “sul Coronavirus vogliamo la verità” (Di giovedì 6 agosto 2020) Si è tenuta a Milano l’annunciata conferenza stampa inerente l’iniziativa “La Giornata della Giustizia”, che ha visto la presentazione dell’esposto epocale (www.espostoepocale.it) presso la Procura della Repubblica. “L’ esposto – ha dichiarato Maurizio Sarlo, ideatore dell’iniziativa, nonché Segretario del Partito Valore Umano – è stato presentato presso i Comandi della Polizia e dei Carabinieri da più di quattromila persone, fino ad ora. Chiediamo evidenze scientifiche circa il fatto che il Covid-19 sia così letale e vogliamo conoscere l’origine della pandemia. Ci impongono mascherine e distanziamento sociale senza che qualcuno ci dimostri l’evidenza scientifica della loro necessità. Pretendiamo solo risposte, non accusiamo nessuno: ... Leggi su meteoweb.eu

