Covid-19, il dato aggiornato della Regione Campania (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono cinque i nuovi casi positivi al Covid-19 in Campania su 2.919 tamponi effettuati rispetto al precedente aggiornamento. Non si registrano decessi, mentre i guariti salgono di 14 unità diventando complessivamente 4.212. Questo quanto riportato dal bollettino quotidiano dell’unità di crisi della Regione Campania. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 5 Tamponi del giorno: 2.919 Totale positivi: 5.035 Totale tamponi: 343.950 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 438 Guariti del giorno: 14 Totale guariti: 4.212 * Dati aggiornati alle 23.59 di ... Leggi su anteprima24

