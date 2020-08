Courmayeur, rischio crollo per il ghiacciaio di Planpincieux (Di giovedì 6 agosto 2020) Mezzo milione di metri cubi di ghiaccio è a rischio crollo a Courmayeur, in Valle d’Aosta. “Una massa grande quanto il duomo di Milano rischia di staccarsi dal ghiacciaio di Planpincieux”, ha spiegato il glaciologo Valerio Segor, dirigente dell’assessorato regionale della Valle D’Aosta alle Opere pubbliche, per far comprendere le dimensioni della porzione di ghiaccio ‘in bilico’. E la pericolosità in caso di caduta. Courmayeur, evacuate decine di abitazioni Per sicurezza sono state evacuate decine di abitazioni (75 persone, di cui 15 residenti) ed è stata chiusa la strada comunale della Val Farret. “La frattura che nei giorni scorsi si è creata nella parte alta del ghiacciaio ... Leggi su italiasera

LeddiMarco : RT @Radio1Rai: ??Ordine di evacuazione in #ValFerret, nella conca a nord di #Courmayeur in Valle d'Aosta. La decisione a causa del rischio d… - italiaserait : Courmayeur, rischio crollo per il ghiacciaio di Planpincieux - bobinetv : Ghiacciaio di Planpincieux: la soluzione alla crisi entro 72 ore - dopiot : RT @ErmannoKilgore: Courmayeur, evacuate abitazioni: 'Rischio crollo imminente del ghiacciaio Planpinciuex, grande come il Duomo di Milano'… - tusciaweb : Evacuazioni in Val Ferret, rischio scioglimento di un ghiacciaio del Monte Bianco Courmayeur – Decine di abitazion… -