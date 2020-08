Cosa chiedeva il Cts il 7 marzo. Perché due giorni dopo Conte ha chiuso l'Italia? (Di giovedì 6 agosto 2020) Un governo “più realista del re” è il quadro che emerge leggendo i verbali pubblicati sul sito della fondazione Einaudi. Un passaggio cruciale è quello del 7 marzo. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, fissa alcune zone su cui “applicare le misure di Contenimento della diffusione del virus più rigorose rispetto a quelle da applicarsi all'interno territorio nazionale”. Ed erano: “Regione Lombardia, le province di Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia e Modena; Pesaro-Urbino; Venezia, Padova, Treviso Alessandria e Asti”. Dunque, un doppio binario di prevenzione, con misure diverse senza chiudere tutto. Invece, tempo due giorni e viene sancito il totale lockdown, su quel “torneremo ad abbracciarci” pronunciato dal Presidente Conte ... Leggi su iltempo

michnotarnicola : @avvmacellaro Ma una talpa c'è stata (forse fu Regione lombardia a consegnarla alla stampa estera). E bisognava por… - vincenzolagana9 : @ilpost In che senso il Copasir ha acconsentito che venissero resi pubblici? Cosa c'entra il Copasir? Semplicemente… - theiaisos : @Captain_AnAb @huahua18231660 AnAb, sei galante e gentile :) Una persona amatissima mi invitava a non frequentare T… - dokijmin : non sono per nulla emozionata o agitata per questo singolo ditemi quello che volete ma è stata una cosa letteralmen… - woongino : che cosa imbarazzante quando la gente non risponde tipo ad un certo punto chiedeva dell'audio e fa: is it better no… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa chiedeva Cosa chiedeva il Cts il 7 marzo. Perché due giorni dopo Conte ha chiuso l'Italia? Il Tempo sarei stato volentieri a pagare 5 euro in piu se mi avessero pero mantenuto la 200

Facciamo un po' di chiarezza, fermo restando che già ti abbiamo fornito vari indizi utili ma che per tua cocciutaggine (non ti offendere) non hai voluto ascoltare. Nessun operatore ha interesse a ridu ...

Cosa chiedeva il Cts il 7 marzo. Perché due giorni dopo Conte ha chiuso l'Italia?

Un governo “più realista del re” è il quadro che emerge leggendo i verbali pubblicati sul sito della fondazione Einaudi. Un passaggio cruciale è quello del 7 marzo. Il Comitato Tecnico Scientifico, in ...

Facciamo un po' di chiarezza, fermo restando che già ti abbiamo fornito vari indizi utili ma che per tua cocciutaggine (non ti offendere) non hai voluto ascoltare. Nessun operatore ha interesse a ridu ...Un governo “più realista del re” è il quadro che emerge leggendo i verbali pubblicati sul sito della fondazione Einaudi. Un passaggio cruciale è quello del 7 marzo. Il Comitato Tecnico Scientifico, in ...